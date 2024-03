Papa mit 51? Für Mola Adebisi genau das richtige Alter!

Mola Adebisi (51) freut sich riesig auf seine baldige Rolle als Papa! Seit rund drei Jahren gehen der einstige VIVA-Moderator und seine Partnerin Adelina Zilai gemeinsam durchs Leben. Erst kürzlich heirateten die beiden ganz romantisch in Las Vegas. Doch damit nicht genug: Das Ehepaar erwartet sogar ein Baby. Für Mola und Adelina ist es jeweils das erste Kind. Trotz seines Alters blickt er seiner Aufgabe gelassen entgegen: Mit 51 Jahren ist Mola nicht zu alt, um Papa zu sein!

"Ich glaube, für mich ist es das richtige Alter, weil ich mich jetzt freuen kann. Weil ich die richtige Frau habe und weil ich verheiratet bin. Ich lebe das erste Mal in einem Haus und nicht in einer Wohnung", schwärmt der 51-Jährige im RTL-Interview. In seinem Haus in Roermond könne er sich vorstellen, ein Kind großzuziehen.

Vor der baldigen Vaterschaft habe Mola aber auch großen Respekt, wie er im Promiflash-Interview verriet. "Leider hatte ich kein männliches, väterliches Vorbild. Meine wichtigste väterliche Bezugsperson ist mein Manager, mit dem ich seit über 30 Jahren zusammenarbeite", erklärte er. Deswegen sei er "unfassbar aufgeregt, stolz und ängstlich."

