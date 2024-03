Sind Jax Taylor und Brittany Cartwright wieder zusammen?

Also doch keine Trennung? Jax Taylor und Brittany Cartwright gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. 2019 hatten sich die beiden das Jawort gegeben und drei Jahre später krönte die Geburt von Söhnchen Cruz die Beziehung der "Vanderpump Rules"-Stars. Jüngst gab das Paar bekannt, eine Beziehungspause einzulegen und sich vorerst räumlich zu trennen. Jax offenbart nun: Das Paar lebt wieder gemeinsam im ehelichen Haus!

Jax gibt PageSix ein Beziehungsupdate. Gerade erst enthüllte seine Ehefrau Brittany, dass die beiden aktuell in getrennten Wohnungen leben, um sich eine Auszeit voneinander zu nehmen. Das hat sich anscheinend schon wieder geändert. "Wir sind zusammen. Wir leben jetzt in unserem Haus. Ja, sie war eine Zeit lang in einem anderen Haus, aber sie ist jetzt zurück", verriet Jax.

Nach einem endgültigen Liebes-Aus der beiden sah es ohnehin noch nicht aus. Das Paar wollte sich zunächst anschauen, wie sich die Situation entwickelt. "Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber im Moment konzentriere ich mich darauf, die beste Mutter für Cruz zu sein", betonte Brittany nach der Bekanntgabe der vorläufigen Trennung.

