Trotz Familienfehde: Noah Cyrus bleibt Papa Billy Ray loyal

Im Hause Cyrus hängt der Haussegen schief. Seit der Trennung von Tish (56) und Billy Ray (62) hat sich die Familie anscheinend in zwei Lager aufgeteilt. So glänzte Noah Cyrus (24) bei der Hochzeit ihrer Mutter mit Dominic Purcell (54) durch Abwesenheit – statt den Feierlichkeiten beizuwohnen, ging sie einkaufen und ließ sich in einem Shirt mit dem Gesicht ihres Vaters fotografieren. Noah macht deutlich: Sie steht für Billy Ray ein!

"Noah ist Billy Ray gegenüber sehr loyal", will ein Insider laut People wissen. Die Trennung ihrer Eltern sei für alle fünf Kids sehr hart gewesen. Töchter Miley Cyrus (31) und Brandi (36) stellten sich solidarisch auf die Seite ihrer Mutter und brachen sogar den Kontakt zu dem Countrysänger ab. Das Nesthäkchen Noah hingegen wählte einen anderen Weg. Die Quelle erklärt: "Sie und Billy Ray hatten schon immer eine sehr enge Beziehung."

Auch die Beziehung zwischen den Schwestern Miley und Noah soll inzwischen stark belastet sein. Doch nun gibt es neue Gerüchte, die den Zwist der Familie erklären könnten: Laut Us Weekly könnte Tishs neuer Ehemann Dominic zuvor mit Noah liiert gewesen sein.

Anzeige

Getty Images Noah Cyrus, Sängerin

Anzeige

Getty Images Noah Cyrus und ihre Mutter Tish Cyrus

Anzeige

Getty Images Billy Ray Cyrus, Tish Cyrus, Brandi Cyrus und Noah Cyrus

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de