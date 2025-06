Billy Ray Cyrus nennt Elizabeth die "Liebe seines Lebens"

Billy Ray Cyrus (63) hat seiner neuen Liebe Elizabeth Hurley (60) zu ihrem 60. Geburtstag eine besondere Liebeserklärung gemacht. Der Country-Sänger postete ein gemeinsames Foto auf Instagram. In der Caption bezeichnete er die Schauspielerin als "die Liebe meines Lebens". Das Paar hatte seine Beziehung erst vor zwei Monaten öffentlich gemacht, als sie Ostern zusammen verbrachten und ein fröhliches Foto teilten. Auch Elizabeth ließ auf ihrem Instagram-Account die Herzen sprechen und postete zu ihrem Ehrentag ein glamouröses Nacktbild in einem grünen Feld mit der Botschaft, dass sie verliebt und dankbar sei. Für Billy Ray und Elizabeth, die sich 2022 am Set des Films "Christmas in Paradise" kennengelernt hatten, ist es die erste gemeinsame Geburtstagsfeier.

Die neue Liebe des Paars sorgt allerdings für gemischte Reaktionen auf Social Media. Während viele Fans Billy Ray zu seinem Glück gratulieren und sich über die positive Veränderung in seinem Leben freuen, gibt es auch kritische Stimmen. Manche fragten verwundert, wie er Elizabeth so kurz nach Beziehungsbeginn als "die Liebe seines Lebens" bezeichnen könne, und andere erinnerten daran, dass er solche Ausdrücke auch in früheren Beziehungen verwendet habe. Billy Ray, der kürzlich eine schwere Trennung durchlebt hatte, zeigte sich jedoch unbeeindruckt von der Kritik.

Elizabeth und Billy Ray scheinen trotz ihrer verschiedenen Lebenswelten perfekt zueinander zu passen. Beide teilen eine Liebe zur Natur, zum Lachen und zur Musik und haben sich schnell in das Leben des jeweils anderen integriert. Auch Elizabeths Sohn Damian Hurley (23), der aus einer früheren Beziehung stammt, zeigte öffentlich Unterstützung für das neue Glück seiner Mutter. Für beide Stars könnte diese Beziehung die Stabilität bringen, die ihnen nach turbulenten Jahren gefehlt hat. Während ihr enger Freundeskreis und ihre Fans gespannt auf die nächsten Schritte warten, schreibt das Paar erst einmal ein neues Kapitel – mit gemeinsamen Reisen, intimen Momenten und jeder Menge Romantik – verliebte Turtel-Pics inklusive.

Getty Images Billy Ray Cyrus im März 2020

ActionPress / Panama Pictures Damian Hurley und Elizabeth Hurley, Mai 2025

