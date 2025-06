Billy Ray Cyrus schwärmt von "schöner Freundin" Elizabeth

Billy Ray Cyrus (63) hat offiziell bestätigt, dass er und Elizabeth Hurley (59) ein Paar sind. Der Sänger und die Schauspielerin hatten Anfang des Jahres ihre Beziehung verkündet und traten nun erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich auf. Anlässlich einer Ausstellungseröffnung in Rom erschien das Paar Arm in Arm, begleitet von Elizabeths Sohn Damian Hurley (23). Auf Instagram teilte Billy Ray ein Video, in dem er sie liebevoll als seine "schöne Freundin" bezeichnete. Sowohl er als auch Elizabeth posteten Eindrücke des Abends, untermalt von Musik ihrer Wahl.

Die beiden lernten sich 2022 bei den Dreharbeiten zum Film "Christmas in Paradise" kennen, hatten damals jedoch wenige gemeinsame Szenen. Jahre später fand das Hollywood-Paar wieder zueinander – eine Entwicklung, die beide als unerwartet, aber glücklich beschreiben. "Wir lachen viel zusammen und teilen viele Gemeinsamkeiten, auch wenn es von außen überraschend wirken mag", verriet Elizabeth in einem Interview mit US Magazine. Billy Ray schätzt besonders die Leichtigkeit und die Unterstützung, die Liz ihm in einer schwierigen Lebensphase bot, nachdem er gerade eine Trennung hinter sich hatte. Ihre enge Verbindung über Musik, Filme und das Landleben hat die Basis für ihre Romanze geschaffen.

Wie Elizabeth verriet, wird Billy Ray sogar an ihrem bevorstehenden 60. Geburtstag in England teilnehmen. Dort soll er nicht nur ihre Familie, sondern auch ihre geliebten Hunde kennenlernen. Trotz ihrer sehr unterschiedlichen Karrierewege scheinen die beiden viele Gemeinsamkeiten zu teilen, darunter auch ihre Vorliebe für Cowboy-Stiefel. Fans und Freunde des Paares zeigen sich begeistert von der neuen Liebe, die für beide ein neues Kapitel im Leben markiert. Behutsam und mit Humor gehen Billy Ray und Elizabeth gemeinsam in eine glückliche Zukunft, die sie offenbar fest ins Auge gefasst haben.

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus im April 2025

Getty Images Billy Ray Cyrus im März 2020

