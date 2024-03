Hat Tish Cyrus ihrer Tochter Noah den Freund ausgespannt?

Tish Cyrus (56), die Mutter der berühmten Sängerin Miley Cyrus (31), steht aktuell wegen ihrer Beziehung zu dem Schauspieler Dominic Purcell (54) im Rampenlicht. Nicht etwa, weil sie nun nach ihrer Scheidung von Billy Ray Cyrus (62) neu verliebt ist. Sondern aufgrund der Behauptung, sie hätte ihren neuen Ehemann ihrer jüngsten Tochter Noah "gestohlen". Laut einem Insider, der sich gegenüber Us Weekly äußerte, war wohl tatsächlich Noah zuerst romantisch mit Purcell verbunden gewesen, bevor Tish begann, ihn kennenzulernen. Dieser Vorfall führte offenbar auch zu Spannungen in der Familie, da Noah an der Hochzeit ihrer Mutter mit Dominic im August 2023 nicht teilnahm.

Laut der Quelle war Noah ursprünglich mit Dominic zusammen gewesen, bevor Tish anfing, ihm Avancen zu machen. Und das, obwohl sie von der Beziehung ihrer Tochter gewusst haben soll. Das hielt die 56-Jährige aber anscheinend nicht auf. Auch öffentliche Liebesbekundungen lässt sie seither nicht weg. So erzählte sie ganz offen von ihrem ersten Date in dem Podcast "Call Her Daddy" und ließ keine Details aus. Das Treffen bestand wohl aus einem dreistündigen Knutschmarathon – und am nächsten Tag gestanden sich gegenseitig schon ihre Liebe mit den magischen drei Worten. Geht Noah den beiden nun etwa aus dem Weg?

Fans spekulierten, dass Noah die Hochzeit möglicherweise ausgelassen hatte, weil sie auf der Seite ihres Vaters Billy Ray während der Scheidung stand. Denn während der Zeremonie teilte die Sängerin auffällig viele Bilder auf Instagram, die sie in einem Shirt des Countrymusikers zeigten. Doch der Insider behauptet sogar, dass Noah schlichtweg nicht eingeladen worden war. Aber damit nicht genug: Bewaffnete Wachen sollen sogar vor dem Anwesen gestanden haben, in dem sich Tish und Dominic das Jawort gaben, um die 24-Jährige davor abzuhalten, zu erscheinen. Noah sei "sehr aufgewühlt" darüber, dass ihre Mutter ihr Dominic "gestohlen" habe, heißt es weiter.

Dabei ist die "July"-Interpretin doch selbst in einer glücklichen Beziehung. Im vergangenen Sommer war ihr Partner Pinkus vor ihr auf die Knie gegangen und hatte ihr die Frage aller Fragen gestellt. Daraufhin schwärmte Noah total von ihrem Verlobten im Netz. "Der schönste Moment meines Lebens war es, 'Ja' zu sagen, um den Rest unseres Lebens zusammen zu verbringen", schrieb sie zu einem Bild auf Instagram. Der deutsche Designer scheint die US-Amerikanerin überglücklich zu machen: "Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so sehr auf das Leben freuen würde, wie ich mich auf das Leben mit dir freue. Ich bin so dankbar für dich."

Anzeige

Getty Images Tish Cyrus im März 2023

Anzeige

Getty Images Noah Cyrus und ihre Mutter Tish Cyrus

Anzeige

Instagram / pinkusss Pinkus und Noah Cyrus im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de