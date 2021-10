Heute ist es endlich so weit: Adele (33) ist zurück – und das mit brandneuer Musik im Gepäck! Die Britin ließ ihre Fans eine ganze Weile auf neue Songs warten – nach einer sechs Jahre langen musikalischen Pause veröffentlichte die Sängerin nun ihr neues Lied "Easy On Me". Nur wenige Stunden nach dem Release ihrer neuen Single gratulierten ihr bereits zahlreiche Stars auf Social Media.

Der Rapper Drake (34) ist anscheinend besonders stolz auf seine Kollegin – er teilte ein Bild von Adele in seiner Instagram-Story und verkündete: "Eine meiner besten Freundinnen auf der ganzen Welt hat einen neuen Song veröffentlicht." Der Soul-Sänger Tyrese Gibson (42) kam aus dem Schwärmen kaum mehr heraus und ließ Adele unter ihrem neuesten Instagram-Post wissen: "Wir haben dich alle so sehr vermisst! Du bist ein wahres Geschenk!" Auch der Musikproduzent DJ Khaled (45) hinterließ bereits einen Kommentar mit mehreren Flammen-Emojis unter dem Beitrag der Musikerin.

Neben ihrem neuen Song veröffentlichte Adele jetzt auch das offizielle Erscheinungsdatum ihres neuen Albums: Am 19. November soll es so weit sein. Auch der Titel ihrer neuen Platte ist bereits bekannt – genauso wie die drei Alben zuvor ist auch dieses nach ihrem Alter benannt: "30". Inzwischen ist die Sängerin zwar schon 33 Jahre alt, doch sie begann bereits vor drei Jahren, dafür Musik zu schreiben.

Getty Images Drake im Juni 2019 in Los Angeles

Getty Images Adele bei den Grammy Awards 2016

Getty Images Sänger Tyrese Gibson

