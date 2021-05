Ist das ein Zeichen, dass er um seine Ehe kämpfen will? Seit einigen Monaten ist es traurige Gewissheit: Kim Kardashian (40) und Kanye West (43) lassen sich scheiden. Nachdem in der Vergangenheit viel vorgefallen war, zog die Keeping up with the Kardashians-Beauty letztlich den endgültigen Schlussstrich. Während die Unternehmerin mit der Beziehung aber offenbar abgeschlossen hat, scheint der Rapper noch nicht aufgeben zu wollen: Kanye hat noch nicht seinen Ehering abgelegt!

Erst vor wenigen Tagen stattete der 43-Jährige seinem Freund und Kollegen DJ Khaled (45) einen überraschenden Besuch ab. Via Instagram teilte Khaled ein paar Eindrücke dieses Treffens – unter anderem auch dieses Bild von Kanye, auf dem der "Stronger"-Interpret ausgelassen die Arme in die Luft hält. Besonders aufmerksamen Fans dürfte ein Detail auf diesem Schnappschuss schnell ins Auge springen: Kanye trägt noch immer seinen Ehering am linken Ringfinger.

Ob der Musiker das Schmuckstück aus sentimentalen Gründen trägt – oder weil es ein schönes Ac­ces­soire ist, wird wohl nur er wissen. Ein Insider hatte allerdings erst kürzlich ausgeplaudert, dass Kim und Kanye nicht mehr allzu viel Kontakt zueinander haben. "Wenn sie miteinander reden, geht es ausschließlich um die Kinder oder geschäftliche Dinge", hatte die Quelle gegenüber Hollywood Life verraten.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

Getty Images Kanye West in New York, 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

