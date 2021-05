Endlich werden die Gerüchte um Kanye Wests (43) Ehering aufgeklärt! Der Rapper und die Reality-Queen Kim Kardashian (40) waren fast zehn Jahre zusammen. Ihre Liebe krönten die künftigen Ex-Eheleute mit vier gemeinsamen Kindern. Seit Anfang dieses Jahres ist bekannt, dass sie sich scheiden lassen werden. Kanyes Kollege und Kumpel DJ Khaled (45) teilte vor Kurzem ein Bild, das für große Verwirrung sorgte – denn der "Stronger"-Interpret trug auf dem Foto seinen Ehering noch. Jetzt brachte DJ Khaled endlich Licht ins Dunkel!

In einem Interview mit Entertainment Tonight verriet der Musikproduzent: "Das ist schon eine Weile her. Und wenn ich sage, eine Weile, meine ich, als ich angefangen habe, an meinem Album zu arbeiten", stellte Khaled klar. Die Bilder seien ihm zufolge also entstanden, bevor die Scheidung überhaupt offiziell gemacht wurde – und sind anscheinend nicht aktuell. "Ich habe ihm meine Songideen gezeigt, also ist es schon lange her", betonte er erneut.

Anscheinend wollte Khaled die älteren Schnappschüsse aber zeitlich passend zu der Veröffentlichung seines Albums hochladen, was dann letztendlich für mächtig Gesprächsstoff gesorgt hatte. "Ich sende Kanye und seiner ganzen Familie viel Liebe", schloss er sein Statement ab.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

Getty Images DJ Khaled bei den Grammy Awards 2020

