Zum Geburtstag: DJ Khaled bekommt Luxus-Toilette von Drake

Damit hat DJ Khaled (47) wohl nicht gerechnet! Der Hitmacher feierte kürzlich seinen 47. Geburtstag. Für seinen besonderen Tag schmiss der Produzent eine extravagante Fete in seinem Garten. Einer seiner prominenten Gäste war unter anderem sein langjähriger Freund P Diddy. Sein Kollege Drake (36) war jedoch nicht auf der Party zu finden. Trotzdem überraschte er ihn mit einem ganz besonderen Geschenk zu seinem Geburtstag.

Drake schickte DJ Khaled vier Toiletten der Marke Toto – eine hochwertige japanische Bidet-Toilettenmarke – zum Geburtstag. In einem Video auf Instagram stellte das Geburtstagskind eine davon vor. "Das ist die erstaunlichste Toilettenschüssel, die ich je in meinem Leben gesehen habe", schwärmte der DJ. "Vielen Dank an meinen Kumpel Drake, bei dem ich auch die Toiletten das erste Mal sah", fügte er im Nachhinein hinzu. Die Toilette soll ein UV-Licht-Reinigungssystem und ein Nachtlicht besitzen. Er verriet auch, was das Geschenk so besonders mache: "Auf Toilette meditiert man und denkt über das Leben nach. Wenn ich mich also draufsetze, denke ich über meine Ideen nach."

Trotz seines guten Geschmackes in Sachen Einrichtung fiel Drake erst vor wenigen Tagen mit einem skurrilen Outfit auf. In einem flauschigen Mantel, auf dem sich große Teddybären befanden, erschien er zu einem Basketballspiel in Toronto.

Instagram / djkhaled DJ Khaled, Produzent

Getty Images DJ Khaled, BMI R&B/Hip-Hop Awards 2022

Action Press / Canadian Press via ZUMA Press Drake, Rapper

