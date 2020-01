Was für ein Abend für DJ Khaled (44)! Als Erstes zollte er seinem verstorbenen Rap-Kollegen Nipsey Hussle (✝33) bei den diesjährigen Grammys Tribut. Dann nahm er zusammen mit John Legend (41) die heiß begehrte Musik-Trophäe in der Kategorie "Beste Rap Performance" entgegen und ließ dabei beiläufig fallen, dass er gerade erneut Vater eines Sohns geworden sei. Auch den Namen des neugeborenen Promi-Nachwuchses verriet er dem Millionen-Publikum!

Zunächst bedankte er sich in seiner Rede bei Ehefrau Nicole, doch dann überraschte er alle Anwesenden und TV-Zuschauer mit der Enthüllung des Namens seines Zweitgeborenen. "Ich habe erst letzte Woche einen kleinen Jungen bekommen. Sein Name ist Aalam. Auf Arabisch bedeutet es 'die Welt'", verkündete der Musiker. In einer darauffolgenden Flut von Posts auf Instagram teilte der stolze Papa weitere Details mit seinen Followern. Zu einem der Bilder schrieb der Rapper, dass Aalam am 20. Januar um 11:42 Uhr auf die Welt gekommen sei und ein stolzes Gewicht von 3,7 Kilogramm auf die Waage bringe.

Außerdem ist auch sein erstgeborener Sohn, zusammen mit dem kleinen Geschwisterchen, auf einem der letzten Fotos zu sehen. Dessen Name bedeutet übersetzt "Löwe" – und inspirierte den "I'm The One"-Interpreten zu seinem Hit-Album "Father Of Asahd".

Getty Images DJ Khaled bei den Grammys in LA. im Januar 2020

Instagram / djkhaled Asahd und Aalam Khaled im Januar 2020

Getty Images DJ Khaled bei den iHeartRadio Music Awards in Inglewood im März 2018

