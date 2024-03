Für Sam Asghari war die Ehe mit Britney Spears "ein Segen"

Sam Asghari (29) bereut offenbar nichts. 2021 hatte der Schauspieler seiner damaligen Partnerin Britney Spears (42) die Frage aller Fragen gestellt – ein Jahr später folgte die Hochzeit. Doch ihre Liebe sollte nicht für immer sein: Nachdem es monatelang Gerüchte gegeben hatte, machten die beiden im Spätsommer ihre Trennung öffentlich. Sam behält die Zeit mit Britney aber offenbar dennoch in guter Erinnerung.

"Es war ein Segen, das Leben mit jemandem für eine lange Zeit teilen zu können. Menschen leben sich auseinander und ziehen weiter", erzählte der Fitnesstrainer im Interview mit People. Auch wenn er die Scheidung eingereicht hat, sei er seiner Ex nicht böse – im Gegenteil. Er erinnere sich gerne an ihre gemeinsame Zeit zurück. "Ich habe nie verstanden, wenn Menschen sich trennen und schlecht über den anderen Menschen reden. Das ist etwas, was ich nie tun werde, weil ich nichts als eine tolle Erfahrung und ein großartiges Leben hatte", stellte Sam klar. Die Beziehung mit Britney werde immer ein Teil seines Lebens sein.

Zuletzt hatte das Verhältnis von Britney und Sam alles andere als harmonisch gewirkt. Ende Januar hieß es, dass das Model im Zuge der Scheidung immer mehr Geld von dem einstigen Popstar verlangen soll. Wenige Wochen später hat sich das einstige Paar aber offenbar geeinigt. TMZ berichtete, dass die beiden eine Offenlegungserklärung eingereicht haben, die eine Liste der Vermögenswerte beinhaltet. Es ist einer der letzten Schritte, um die Scheidung zu finalisieren.

Getty Images Sam Asghari, Ex von Britney Spears

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im April 2018

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari, 2023

