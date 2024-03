Sofia Richie präsentiert total lässig ihren runden Babybauch

Sofia Richie (25) gibt einen Einblick in ihre Schwangerschaft. Ende Januar machte die Tochter von Lionel Richie (74) öffentlich, dass sie zum ersten Mal Mutter wird: Gemeinsam mit ihrem Mann Elliot Grainge darf sie sich über eine kleine Tochter freuen. Wie lange es noch zur Geburt dauert, ist unklar. Das Model betonte aber, dass das Baby ziemlich schnell wachse. Das sieht man mittlerweile auch: Sofia hat bereits einen runden Babybauch, den sie nun total cool in Szene setzt.

Auf TikTok veröffentlichte die 25-Jährige ein Video, in dem sie ihr Outfit für den Tag zusammensucht. Zunächst trägt sie nur eine weiße weite Hose, zu der sie ein T-Shirt in demselben Ton kombiniert. Bevor sie das Oberteil anzieht, blitzt kurz ihr Babybauch hervor, der bereits deutlich gewölbt ist. Darüber wirft sie sich einen Trenchcoat, durch den die kleine Kugel ziemlich lässig in Szene gesetzt wird. Dazu wählt Sofia eine apricotfarbene Chanel-Handtasche sowie beige Schuhe und eine dunkelbraune Sonnenbrille.

Auch wenn die Social-Media-Persönlichkeit ihren Babybauch gekonnt stylt, macht ihr eine Sache diesbezüglich ziemliche Sorgen. "Ich habe solche Angst davor, Dehnungsstreifen zu bekommen. Ich weiß, dass das dazugehört, aber ich tue alles, was ich kann, um das zu verhindern", hatte sie bereits in einem früheren TikTok-Video verraten. Bisher habe sie keine Schwangerschaftsstreifen bekommen – allerdings hat sie für ihre Beauty-Routinen zu deren Vermeidung auch schon 2.700 US-Dollar, also umgerechnet fast 2.500 Euro, ausgegeben.

Anzeige

Instagram / sofiarichiegrainge Sofia Richie im Februar 2024

Anzeige

TikTok / sofiarichiegrainge Sofia Richie, Social-Media-Star

Anzeige

TikTok / sofiarichiegrainge Elliot Grainge und Sofia Richie beim Babybauchshooting

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de