Adam Sandler verrät: Deswegen macht Taylor Swift ihn nervös

Damit hat wohl keiner gerechnet. Adam Sandler (57) ist einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods. Mit seinen Rollen in Filmen wie beispielsweise "50 erste Dates" oder auch "Kindsköpfe" feierte der US-Amerikaner da schon so einige Erfolge. Doch auch er scheint nach all den Jahren im Showbusiness nicht in jeder Situation Herr der Lage zu sein. Vor allem ein Superstar soll bei Adam regelrecht weiche Knie auslösen.

Im "Conan O'Brien Needs a Friend"-Podcast spricht der gebürtige New Yorker über das Aufeinandertreffen mit anderen Berühmtheiten. Dabei gibt er zu, welcher Star ihn aus der Fassung bringt. "Taylor Swift – weil sie meinen Kindern so viel bedeutet, da werde ich ein bisschen nervös. [...] Ich bleibe nicht so cool wie sonst", erklärt Adam. Und das sei auch aus einem bestimmten Grund so. "Weil ich es meinen Kindern nicht vermasseln will", sagt der 53-Jährige und meint damit seine beiden Teenager-Töchter, die er zusammen mit Ehefrau Jackie hat.

Dass seine Sprösslinge so große Fans der "Cruel Summer"-Interpretin sind, wirkt sich inzwischen sogar auf das Leben des Filmstars aus. Denn während seine Kids seiner Aussage nach jedes Wort von Taylors (34) Songs auswendig können, scheint es ihm da ganz ähnlich zu gehen. Stolz lässt der zweifache Vater Moderator Conan O'Brien (60) wissen: "Ich kenne sie übrigens auch."

Getty Images Adam Sandler mit Frau Jackie und seinen Töchtern

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

