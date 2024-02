Glamourös: Adam Sandler posiert mit Familie bei Premiere

Adam Sandler (57) hat weibliche Unterstützung dabei! Seit 2003 ist der Schauspieler mit seiner Ehefrau Jackie (49) verheiratet. Die beiden hatten sich bei Produktionsarbeiten am Set kennengelernt. Zusammen hat das Paar zwei Kinder: die 17-jährige Sadie und die 15-jährige Sunny. Und die Töchter des "Kindsköpfe"-Darstellers sind ganz schön groß geworden! Nun posiert Adam mit seiner Frau und seinen Kindern bei der Premiere seines neusten Films.

In Los Angeles schritt Adam für die Premiere des Sci-Fi-Dramas "Spaceman" über den schwarzen Teppich – und zwar mit seiner Familie! Er trug entgegen seines üblichen Styles einen eleganten dunkelblauen Anzug und passte damit perfekt zu den Looks seiner Frau und seiner Töchter: Jackie strahlte in einer rückenfreien schwarzen Robe, Sadie in einem Lederminikleid und Sunny in einem Maxikleid mit Leopardenmuster. Arm in Arm posierte die Familie für die Fotografen und schien sich sichtlich wohlzufühlen.

In "Spaceman" spielt Adam den russischen Astronauten Jakub, der für eine Mission ins All geschickt wird und dafür seine schwangere Frau zurücklässt. Diese wird von Carey Mulligan (38) verkörpert, die in einem schwarzen Kleid mit hellblauen Details auf dem Event ebenfalls eine tolle Figur abgab. Der Streifen soll am 1. März auf Netflix erscheinen.

Getty Images Adam Sandler und seine Frau Jackie im Februar 2024 in Los Angeles

Getty Images Jackie Sandler, Adam Sandler, Sunny Sandler und Sadie Sandler bei der "Spaceman"-Premiere 2024

Getty Images Adam Sandler und Carey Mulligan, "Spaceman"-Darsteller

