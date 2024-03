Charles Spencer teilt unveröffentlichtes Bild mit Lady Diana

Vor fast 27 Jahren ist Prinzessin Diana (✝36) nach einem dramatischen Autounfall in Paris gestorben. Ihr Vermächtnis ist aber bis heute noch sehr groß und Fans auf der ganzen Welt bewundern die Mutter von Prinz William (41) und Prinz Harry (39) immer noch. Kein Wunder, dass vor allem Einblicke in ihre Kindheit hohe Wellen schlagen – so wie jetzt: Ihr Bruder Charles Spencer (59) teilt nun via Instagram ein bisher unbekanntes Bild von sich und seiner großen Schwester. Darauf posieren die Kinder zusammen mit ihrer Mutter Frances. "Meine Mama, Diana und ich, circa 1967. Ich muss damals drei Jahre alt gewesen sein und Diana fünf oder sechs. Ich liebe es, wie glücklich jeder von uns aussieht", schreibt Charles zu der Aufnahme.

Neben diesem Einblick gibt der heute 59-Jährige aber noch eine andere Anekdote aus seinem Leben preis – seinen Spitznamen aus der Kindheit. "In dieser Phase meines Lebens gab mir meine Mutter den Spitznamen 'Buzz', weil sie in mir die unendliche Energie einer ziemlich glücklichen und fleißigen Biene sah", gibt er preis und fügt mehrere Hashtags hinzu, darunter #Familie und #SpencerFamily. Die Fans sind dem Earl sehr dankbar für diesen Einblick und drücken vor allem aus, wie sehr sie die Prinzessin der Herzen vermissen. "Prinzessin Diana wird nie vergessen werden", kommentiert ein Fan.

Prinzessin Diana dürfte vielen Fans in den vergangenen Monaten besonders präsent gewesen sein. In der sechsten und letzten The Crown-Staffel wurde nämlich ihr tragischer Tod thematisiert. Elizabeth Debicki (33), die die verstorbene Prinzessin spielt, bekam für ihre Rolle so einige Preise. Unter anderem sahnte sie den Screen Actors Guild Award und einen Critics' Choice Award ab. Bei den Critics' ehrte sie Lady Di sogar mit rührenden Worten in ihrer Dankesrede. "Meine einzige Hoffnung war es, dass ich diese bemerkenswerte, unglaubliche und glorreiche Frau stolz machen würde", erzählte sie emotional.

John Roan Photography Ein altes Familienfoto von Prinzessin Diana (r.), ihrem Vater und ihrem Bruder Charles Spencer

Getty Images Elizabeth Debicki bei den Critics' Choice Awards 2024

