Elizabeth Debicki würdigt Prinzessin Diana mit ihrem Award

Es war ein emotionaler Abend für Elizabeth Debicki (33). Die Schauspielerin spielte eine der führenden Figuren in The Crown und porträtierte für zwei Staffeln die legendäre Rolle der Prinzessin Diana (✝36). Bei den 29. Critics' Choice Awards gewann sie dafür einen Award in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin". Auf der Bühne des Plaza Hotels akzeptierte sie ihren Preis. In ihrer Rede fand Elizabeth herzerwärmende Worte für Diana.

"Meine einzige Hoffnung war es, dass ich diese bemerkenswerte, unglaubliche und glorreiche Frau stolz machen würde", würdigte Elizabeth die verstorbene Prinzessin von Wales in ihrer Dankesrede, wie unter anderem die Daily Mail berichtete. Sie gab zu, nicht mit dieser Auszeichnung gerechnet zu haben und dankte unter anderem ihrem Co-Star Khalid Abdalla, der die Rolle von Dodi Al-Fayed (✝42) – Dianas Liebhaber – spielte. "Diese Rolle war ein unglaubliches Geschenk und eine Herausforderung zugleich, für die ich immer dankbar sein werde", beendete sie ihre Rede.

Auch bei den Fans war die Australierin in ihrer Rolle als Lady Di gut angekommen. In den vergangenen Monaten äußerten sich immer wieder Unterstützer lobend über Elizabeths Verkörperung von Diana. Auf Instagram überhäuften die "The Crown"-Fans sie mit zahlreichen Komplimenten: "Sie ist die bisher beste Diana! Es ist als wäre sie geboren worden, um sie zu spielen."

Keith Bernstein / Netflix Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in "The Crown"

Getty Images Elizabeth Debicki, Beste Nebendarstellerin, 2024

Getty Images Elizabeth Debicki, Schauspielerin

