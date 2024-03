Gewichtsverlust: Kylie Jenner zeigt ihren schlanken Körper

Kylie Jenner (26) zeigt ihren Fans mal wieder, was sie hat! In den letzten Monaten nahm die junge Unternehmerin einiges an Gewicht ab. Ihren verschlankten Körper stellt die The Kardashians-Bekanntheit gerne auf Social Media zur Schau. Dabei zeigt sich die zweifache Mutter gerne in knappen Outfits. Nun teilt Kylie neue Aufnahmen von sich im Netz, auf denen sie ihren schlanken Body präsentiert!

In ihrer Instagram-Story posiert sie in einem Sport-BH und einer Leggings vor dem Spiegel. Dabei setzt Kylie ihre durchtrainierte Körpermitte und ihre Kurven gekonnt in Szene. Scheinbar ist der ehemalige Keeping up with the Kardashians-Star auf dem Weg zu einem Work-out. Auf ihren Social-Media-Kanälen gibt die TV-Persönlichkeit regelmäßig Einblicke in ihr straffes Trainingsprogramm.

Einige Fans glauben Kylie jedoch nicht, dass ihr Gewichtsverlust nur durch ein Work-out kommt. Im Netz werfen einige Fans der Influencerin vor, dank des Medikaments Ozempic abgenommen zu haben. "Die Diabetiker-Medizin bewirkt Wunder", kommentiert beispielsweise ein Fan auf Instagram.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, 2024

Getty Images Kylie Jenner, Unternehmerin

Getty Images Kylie Jenner, TV-Star

