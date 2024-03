"Gütesiegel": Tom Brady ist riesiger Fan von Patrick Mahomes

Für Patrick Mahomes (28) ist das ein echter Ritterschlag. Der Quarterback der Kansas City Chiefs gehört aktuell zu den Besten der NFL. Nicht zuletzt der Gewinn des Super Bowls Anfang Februar steigerte sein Ansehen massiv – er wurde sogar zum wertvollsten Spieler des Matchs gewählt. Mit seinem Erfolg scheint er derzeit am Thron von NFL-Legende Tom Brady (46) zu kratzen. Doch Tom ist wohl ganz begeistert von Patricks Können.

Im "The Peter King Podcast" erinnert Patrick sich jetzt an einen der wichtigsten Momente seiner Karriere. Nachdem seine Chiefs 2019 das AFC Championship Game gegen Toms New England Patriots verloren hatten, nahm der Star-Quarterback ihn beiseite: "Alles, was er sagte, war: 'Du machst es richtig, mach es weiter so, wie du es machst.' Das war für mich ein Gütesiegel." Ein Lob, das den Texaner animierte, weiter an sich zu arbeiten. "Wenn er sagt, dass ich es richtig mache, ist das genau der Typ, von dem du so etwas hören willst", freut Patrick sich.

Für Patrick ist es nun schon der dritte Sieg im NFL-Endspiel. An Tom kommt der damit aber noch nicht heran, denn er darf ganze sieben Super-Bowl-Ringe sein Eigen nennen. Damit hält er den aktuellen Rekord. Ein Grund, weshalb Pat sich auf keinen Fall mit ihm vergleichen will: "Selbst wenn wir gewinnen, bin ich nicht einmal in seiner Nähe! [...] Fragt mich in 15 Jahren noch mal, dann schauen wir, ob ich dem näher gekommen bin."

Patrick Mahomes jubelt beim Super Bowl

Tom Brady nach dem Super-Bowl-Sieg der Tampa Bay Buccaneers 2021

Patrick Mahomes, Quarterback der Kansas City Chiefs

