Harte Schicksalsschläge: So bewegend war Mark Kellers Leben

Er gibt private Einblicke. Mark Keller (58) ist einer der diesjährigen Kandidaten bei Let's Dance. Er dürfte den Fans durch seine Rolle als Dr. Alexander Kahnweiler bekannt sein – seit 2008 verkörpert der Schauspieler diesen nämlich in der Serie Der Bergdoktor. Fernab seiner Fernsehkarriere war es für die TV-Bekanntheit aber nicht immer ganz leicht: Mark wurde von einer ziemlich ergreifenden Vergangenheit geprägt!

Gegenüber RTL verrät der zweifache Vater, dass er in einem alten Gefängnis aufwuchs. "Ich bin quasi da reingeboren – mit Gittern vor den Fenstern", erzählt er und erklärt, wie es dazu kam: "Meine Großmutter ist während des Krieges mit ihren Kindern von Köln nach Überlingen am Bodensee geflohen. Da gab es nichts, dann hat man sie ins Gefängnis gesteckt – da hat sie eine Zelle bekommen mit ihren Kindern!" Als der Krieg vorbei war, wurde die Unterkunft zu einer Wohnung umfunktioniert. In dieser wurde Mark von seinen Großeltern aufgezogen, da seine Mutter kurz nach seiner Geburt verstarb.

1992 heiratete der heute 58-Jährige dann seine Ehefrau Tülin und erneut musste er einen Schicksalsschlag verkraften – seine Liebste wurde unheilbar krank. Seit über 20 Jahren ist sie aufgrund einer chronischen Parkinsonerkrankung ein Pflegefall. Das enthüllte Mark damals in einem Bunte-Interview. Mit der Mutter seiner zwei Söhne, Joshua und Aaron, ist er seit über 30 Jahren verheiratet, jedoch nicht mehr liiert.

Getty Images Mark Keller und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Erika Hauri/ZDF Hans Sigl und Mark Keller in "Der Bergdoktor"

Future Image / ActionPress Mark Keller, Schauspieler

