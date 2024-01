"Let's Dance"-Teilnahme: Setzt sich Mark Keller unter Druck?

Er hat hohe Erwartungen an sich selbst! Auch in diesem Jahr werden wieder Prominente mit ihren Profis über die Tanzfläche von Let's Dance wirbeln. Mit dabei ist in der kommenden Staffel unter anderem Schauspieler Mark Keller (58)! Der Serienstar hat bereits das ein oder andere TV-Abenteuer hinter sich. Bei The Masked Singer sang er sich als Dornteufel auf den zweiten Platz. Das Tanzen ist aber eine völlig neue Herausforderung für ihn – setzt sich Mark etwa unter Druck?

"Ich erwarte von mir, dass ich hart arbeite, mich nicht verletze und dass ich nicht in der ersten Runde rausfliege", erklärt der Der Bergdoktor-Star in einem Clip auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung. Insbesondere Letzteres beschäftige ihn sehr. "Ich habe Angst davor, dass ich in der ersten Runde rausfliege, das macht mich verrückt und nervös zugleich", gibt Mark offen zu. Er freue sich aber riesig über seine Teilnahme an dem tänzerischen TV-Abenteuer.

Der 58-Jährige ist aber nicht der Einzige, dem seine Teilnahme ein wenig Muffensausen bereitet. "Da ich persönlich noch keine großen Erfahrungen im Bereich Tanzen gemacht habe, habe ich dementsprechend auch sehr großen Respekt vor 'Let’s Dance'", räumt Sophia Thiel (28) gegenüber RTL ein. Maria Clara Groppler (24) sieht das ganz ähnlich: "Ich tanze supergerne, aber hatte dabei bisher nicht den Anspruch, dass es gut aussehen muss. Das wird auf jeden Fall meine größte Herausforderung, so zu tanzen, dass Menschen auch gerne hinschauen."

Anzeige

Getty Images Mark Keller und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Anzeige

Instagram / markkeller_official Mark Keller, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Sophia Thiel, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de