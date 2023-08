Kyle Richards turtelt mit Morgan Wade: Ihr Ehemann reagiert

Wie ist es um die Ehe von Kyle Richards und Mauricio Umansky bestellt? Bereits seit 1996 ist die Schauspielerin mit dem Immobilienmakler verheiratet. Doch aktuell soll die Beziehung vor dem Aus stehen: Kyle soll eine Affäre mit Morgan Wade (28) haben! Die beiden wurden sehr oft vertraut gesichtet und küssen sich im neusten Clip der Musikerin sogar zweimal beinahe. Doch das scheint Mauricio nichts auszumachen.

Auf Instagram teilte Morgan einen Ausschnitt aus dem heißen Video mit Kyle. Ihrem Ehemann scheint zu gefallen, was er sieht – von Konkurrenz um die "Unsere kleine Farm"-Darstellerin keine Spur! "So gut", kommentiert Mauricio mit drei Flammenemojis unter den Clip. Darin ist seine Ehefrau in mehreren sexy Outfits zu sehen und verführt damit ihre Nachbarin Morgan, die sich in sie verliebt.

Im vergangenen Monat hatten Kyle und Mauricio ein Statement veröffentlicht, in dem sie deutlich machen, dass sie sich entgegen aller Gerüchte nicht scheiden lassen. Das Paar habe lediglich ein hartes Ehejahr hinter sich gebracht. Morgan stellte ebenfalls bereits klar, dass sie mit ihrem neuen Musikvideo nur scherzhaft auf die Spekulationen rund um eine Beziehung zu Kyle reagieren wolle.

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im April 2023

Getty Images Mauricio Umansky und Kyle Richards im Februar 2020

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im September 2022

