Katie Price verliert fast Hälfte ihres OnlyFans-Einkommens!

Vor einigen Jahren war Katie Price (45) bankrott gegangen – und musste 2019 Insolvenz anmelden. Damals erklärte sich das einstige Model bereit, die Schulden in monatlichen Raten im fünfstelligen Bereich zurückzuzahlen. Daran hat sich die Britin aber offenbar nicht gehalten. Nun ist nicht nur ihre Villa in Gefahr – ihr stehen auch weitere Abzüge bevor. Katie muss einen großen Anteil ihres Einkommens von OnlyFans und Co. abgeben!

Wie Mirror berichtet, hat ein Insolvenz- und Gesellschaftsgericht neue Maßnahmen formuliert. In dem Prozess wurde festgelegt, dass die Reality-Bekanntheit einen Teil ihres Einkommens von mehreren Plattformen zukünftig abgeben muss. Die Richterin erklärte, dass die Unternehmen "verpflichtet sind, in den nächsten 36 Monaten jeden Monat 40 Prozent des an Frau Price zu zahlenden Einkommens abzuziehen".

In der Vergangenheit setzte Katie der Kampf gegen ihre Schulden und auch die Trennung von Kris Boyson heftig zu. Die Brünette dachte zwischenzeitlich sogar darüber nach, das Ganze endgültig zu beenden. "Es kam zu dem Punkt, an dem ich mich umbringen wollte", offenbarte sie in dem Format "Katie Price: My Crazy Life".

Katie Price, Influencerin

Katie Price, Influencerin

Kris Boyson im Oktober 2020

