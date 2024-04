Verpasste Anhörung: Droht Katie Price jetzt eine Haftstrafe?

Ihre kleine Auszeit könnte Katie Price (45) jetzt zum Verhängnis werden. Die Reality-TV-Bekanntheit hätte sich vor zwei Wochen wegen ihres laufenden Insolvenzverfahrens vor Gericht behaupten sollen. Stattdessen verbrachte sie einen Liebesurlaub auf Zypern mit ihrem neuen Partner JJ Slater. Nun kann ihr eine Haftstrafe wegen Missachtung drohen – davor warnt ein Richter des Obersten Gerichtshofs, wie The Sun berichtet. Katie wurde angewiesen, am 14. Mai zu ihrer Anhörung zu erscheinen oder detailliertere Beweise für ihr Fernbleiben vorzulegen. Die Gründe für Katies Abwesenheit waren zuletzt unbekannt – jetzt wurde sie in einer E-Mail ihrer Assistentin wegen Angstzuständen und Depressionen entschuldigt. Das ärztliche Schreiben enthielt jedoch nicht genügend Details. "Es gibt hier ein ständiges Muster von Vertagungen in letzter Minute, die auf der Grundlage von ziemlich dürftigen medizinischen Beweisen beantragt werden", erklärt Richter Mark Mullen.

Wirklich besorgt scheint die ehemalige Celebrity Big Brother-Teilnehmerin darüber aber nicht. Laut einer Quelle, die Katie und JJ während ihres Urlaubs entdeckt hatte, seien die zwei sehr entspannt gewesen: "Sie machte sich offensichtlich keine Sorgen, als sie auf dem sonnigen Bürgersteig schlenderte und die letzten Sonnenstrahlen genoss. Katies unbekümmerte Haltung war bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass sie bei der Anhörung erwartet wurde. Ich konnte meinen Augen einfach nicht trauen." Zudem wurde das Paar wohl bei einem Besuch im Spa des Fünfsternehotels Adams Beach gesehen – eine Nacht in einer Luxussuite dort kostet umgerechnet etwa 900 Euro. Dabei hat Katie ein Insolvenzverfahren am Hals, weil ihre Steuerschulden bei umgerechnet 890.000 Euro liegen.

Dass die fünffache Mutter nicht vor Gericht erscheint, ist nicht das erste Mal. Bereits im vergangenen Monat schwänzte Katie einen Termin, bei dem es darum ging, dass sie trotz Fahrverbots am Steuer erwischt wurde. Damals erklärte die 45-Jährige in ihrem Podcast "The Katie Price Show": "Ich bin im Moment so ausgelaugt. Ich war mental einfach nicht in der Lage, zu der Gerichtsverhandlung zu gehen." Zudem gebe es einen Lieferengpass für ihre ADHS-Medikamente – sie müsse derzeit ohne auskommen.

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price im März 2024

Getty Images Katie Price, Model

