Katie Price (41) durchlebte eine schlimme Zeit. Die negativen Schlagzeilen um das Reality-TV-Sternchen häuften sich in den vergangenen Wochen. Nach einer turbulenten On-Off-Beziehung mit Kris Boyson gaben die beiden endgültig ihr Liebes-Aus bekannt. Und damit nicht genug: Seit dem vergangenen November ist klar, dass Katie komplett pleite ist. Während dieser Phase in ihrem Leben ging es der 41-Jährigen so schlecht, dass sie darüber nachdachte, sich umzubringen.

In der Show Katie Price: My Crazy Life sprach die fünffache Mutter zum ersten Mal über die Folgen von Herzschmerz und Bankrott. "Es kam zu dem Punkt, an dem ich mich umbringen wollte", erklärte sie. Sie offenbarte, dass der einzige Grund sich gegen den Suizid zu entscheiden, ihre Kinder gewesen seien. Ihre unsterbliche Hingabe für Harvey, Princess, Junior, Jett und Bunny hielt sie am Leben.

In der Sendung wurden auch erstmals Szenen ausgestrahlt, die die Beauty in einer psychiatrischen Klinik und sie in ihrer "größten Krise" zeigen. Insgesamt vier Wochen war sie in einem Krankenhaus in Roehampton. Dort wollte sie sich vor allem erholen, nachdem sie "durch die Hölle" gegangen war.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Backgrid / ActionPress Katie Price und Kris Boyson in Essex im November 2019

Getty Images Katie Price im April 2018

Instagram / katieprice Das Reality-TV-Sternchen Katie Price



