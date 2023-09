Schulden: Verliert Katie Price jetzt ihr Haus Mucky Mansion?

Steht Katie Price (45) bald ohne Dach über dem Kopf da? Das ehemalige Model hat mit großen finanziellen Problemen zu kämpfen: Obwohl sie einst rund 52 Millionen Euro wert gewesen war, wurde sie 2019 für insolvent erklärt und hat heute über drei Millionen Euro Schulden. Zwar hat sie sich dazu bereit erklärt, diese monatlich mit 14.000 Euro zurückzuzahlen – doch der Realitystar hält sich nicht an die Abmachungen. Deshalb könnte Katie jetzt sogar ihre berühmte Villa verlieren!

Wie The Sun berichtet, wird ein Richter am kommenden Donnerstag Katies Finanzen erneut bewerten. Das könnte weitreichende Folgen haben: Die Insolvenzverwalter haben die Befugnis, die berühmte Mucky Mansion zu verkaufen und die fünffache Mutter so zur Rückzahlung der Schulden zu zwingen. Das Haus, in dem die Realityshow des einstigen Boxenluders spielt, soll circa 2,4 Millionen Euro wert sein – aus rechtlichen Gründen darf sie es aber nicht selbst verkaufen.

Da Katie sich nicht an ihre Vorgaben hält und auch die Gerichtstermine immer wieder verstreichen lässt, zieht sich ihr Insolvenzverfahren schon lange hin. Sie scheint den Prozess auch nicht gerade ernst zu nehmen. "Ich bin pleite, ja, aber ich besitze immer noch mein 2,5-Millionen-Pfund-Haus und ich sitze hier in der Küche und mache TikToks für euch", betonte die TV-Bekanntheit vor einigen Monaten auf TikTok.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im Juli 2023

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im Juni 2022

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de