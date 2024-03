Maria Clara Groppler kritisiert "Let's Dance" nach Rauswurf!

In der ersten Folge der aktuellen Let's Dance-Staffel zauberten Maria Clara Groppler (25) und Mikael Tatarkin einen Cha-Cha-Cha zu "How Will I Know" von Whitney Houston (✝48) auf das Parkett – das sollte auch ihr letzter Auftritt bleiben. Für das Duo hat es sich ausgetanzt. Aufgrund zu weniger Anrufe mussten sie die Show verlassen. Über das Ergebnis konnten nicht nur zahlreiche Zuschauer, sondern auch die Komikerin und der Profitänzer nicht lachen. Nun kritisiert Maria die Produktion!

Auf Instagram tut sie ihren Unmut kund. Vor allem der Clip für die Zuschauer, der vor dem Auftritt gezeigt wurde, passt der 25-Jährigen rückblickend gar nicht. Sie sei mit ihrer Leistung zufrieden und habe dafür hart trainiert – ganz anders als in dem Ausschnitt gezeigt wurde. "In dem Einspieler wurden nur Momente gezeigt, in denen ich albern war", behauptet sie und stellt klar: "Dabei habe ich mich seit Wochen vorbereitet. Schade, dass das so dargestellt wurde."

Das Lob ihres Tanzpartners Mikael ist für die Brünette wohl nur ein schwacher Trost. "Vermutlich ist Maria die talentierteste Partnerin, die jemals rausgeflogen ist in der ersten Runde", verteidigte Mikael seinen Schützling in einem Interview mit RTL. Auch ihn schien der frühe Exit sprachlos zu machen – er kämpfte damit, die richtigen Worte zu finden.

Getty Images Mikael Tatarkin und Maria Clara Groppler nach ihrem "Let's Dance"-Aus

Instagram / mariaclaragroppler Mikael Tatarkin und Maria Clara Groppler

Getty Images Mikael Tatarkin und Maria Clara Groppler im Februar 2024 in Köln

