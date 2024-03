Maria ist raus: Die "Let's Dance"-Zuschauer sind entsetzt

Damit haben die Let's Dance-Zuschauer wohl nicht gerechnet. Maria Clara Groppler (24) und Mikael Tatarkin mussten die Tanzshow am Freitag verlassen. Die Komikerin und der Profitänzer hatten einen Cha-Cha-Cha zu "How Will I Know" von Whitney Houston (✝48) performt und bekamen dafür zehn Punkte von der Jury – drei mehr als ihre Konkurrenten Tillman Schulz (34) und Patricija Ionel (29) sowie Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37). Doch offenbar hatten nicht genug Zuschauer für sie angerufen. Ein großer Teil des TV-Publikums kann das allerdings überhaupt nicht verstehen.

Unter einem Instagram-Beitrag der offiziellen "Let's Dance"-Seite bringen einige Fans ihren Unmut zum Ausdruck. "Sie war bei Weitem nicht die Schlechteste", "Ich hätte Mika gerne länger gesehen" oder "sehr, sehr schade", heißt es zum Beispiel in drei Kommentaren. "Ich bin entsetzt! Ich hätte mit Tillman gerechnet und mir tut es für beide leid. Sie hatte wirklich Potenzial!", bedauert ein weiterer User. Wenige können den Rauswurf jedoch nachvollziehen. Ihnen zufolge hätte Maria die Sache nicht ernst genug genommen.

In einer Promiflash-Umfrage, in der es darum ging, wer die "Let's Dance" als Erstes verlassen sollte, stimmten von insgesamt 2.546 Teilnehmern 129 und damit 5,1 Prozent für die Freundin von Phil Laude (33). Damit war sie auf dem fünften Platz der Abschussliste. Die meisten hatten für Biyon Kattilathu (39) abgestimmt. 49,6 Prozent der Teilnehmer wollten dem Motivationscoach offenbar nicht weiter beim Tanzen zusehen – dicht gefolgt von Tillman Schulz (19,2 Prozent) und Sophia Thiel (6,8 Prozent).

