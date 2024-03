"Talentierteste Partnerin": "Let's Dance"-Exit schockt Mika

Er kann es noch nicht ganz glauben. Erst seit wenigen Wochen flimmert Let's Dance wieder über die Bildschirme. In diesem Jahr dürfen nicht nur neue Promis über das Parkett schweben, sondern es sind auch neue Profis mit dabei. Einer davon ist Mikael Tatarkin. Er tanzte zusammen mit Maria Clara Groppler (24). Doch am Freitag endete das Abenteuer "Let's Dance" für die beiden. Und so früh rauszufliegen, hat vor allem Profi Mika entsetzt.

Nach dem frühen Exit geben Mika und Maria RTL ein kurzes Interview. Dem Tänzer ist dabei deutlich anzumerken, dass er nach Worten ringt. "Vermutlich ist Maria die talentierteste Partnerin, die jemals rausgeflogen ist in der ersten Runde. Ich weiß es noch nicht genau, ich muss mir das noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen...", versucht er seine Emotionen auszudrücken. Er glaubt, dass die beiden das Publikum "emotional nicht berühren" konnten: "Potenzial hat sie sehr viel und vielleicht hätte sich das noch wenden können." Ganz glauben kann er den Exit noch nicht – er bricht ab und wendet sich an Maria: "Sorry..."

Der Meinung schließen sich die Zuschauer an. Bei Instagram machen sie deutlich, wie verärgert sie über Mika und Marias Rauswurf sind. "Sie war bei Weitem nicht die Schlechteste", schimpft ein User und ist mit seiner Ansicht nicht allein. "Ich bin entsetzt! Ich hätte mit Tillman gerechnet und mir tut es für beide leid", meint ein weiter Nutzer enttäuscht.

RTL Mikael Tatarkin, Tänzer

Getty Images Mikael Tatarkin und Maria Clara Groppler im Februar 2024 in Köln

RTL / Stefan Gregorowius Eva Padberg (l.), Ann-Kathrin Bendixen (r.) und Detlef Soost mit Massimo Sinató, Mikael Tatarkin und

