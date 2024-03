Nicht inszeniert: Jax Taylor und Brittanys Trennung war echt

Es herrscht ein ziemliches Gefühlschaos. Vor wenigen Tagen verkündeten Brittany Cartwright und Jax Taylor, dass sie eine Auszeit voneinander brauchen – daher trennten sie sich räumlich voneinander. Kurz darauf beendete das Paar diese Pause jedoch wieder und seither kursiert das Gerücht, dass die beiden hätten alles inszeniert haben sollen. Ein Informant will nun Klarheit schaffen: Jax und Brittanys Beziehungspause war angeblich nicht gestellt!

Das verrät eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight: "Sie sind nicht in einer Verfassung, in der sie eine Trennung für Aufmerksamkeit oder Presse vortäuschen würden! Sie machen wirklich eine schwere Zeit durch." Das Paar kämpfe bereits seit geraumer Zeit mit Beziehungsproblemen und wahren benötige Abstand voneinander. Der Insider erklärt: "Sie versuchen, die Dinge zu klären und brauchen Freiraum. Sie wollen tun, was das Beste für ihre Familie ist."

Wie Page Six berichtet, sollen die beiden mittlerweile wieder zusammen unter einem Dach leben – dennoch gebe es noch einiges zu klären. Außerdem habe Jax ausdrücklich betont, dass eine Scheidung nicht geplant sei. Diese Entscheidung soll unter anderem auch mit der Verantwortungzusammenhängen, die Brittany und er als Eltern eines gemeinsamen Sohnes tragen.

Instagram / brittany Brittany Cartwright und Jax Taylor mit ihrem Sohn Cruz

Instagram / mrjaxtaylor Jax Taylor und Brittany Cartwright

Instagram / brittany Jax Taylor und Brittany Cartwright mit Sohn Cruz

