So läuft das Co-Parenting bei Brittany Cartwright und Jax

Wie gut kommen Brittany Cartwright (35) und Jax Taylor (44) mit der gemeinsamen Erziehung ihres Sohnes klar? Ende Februar schockten die TV-Stars ihre Fans mit überraschenden Neuigkeiten: Sie verkündeten, eine Beziehungspause einzulegen. Im Interview mit People plaudert Brittany nun aus, wie das Co-Parenting mit ihrem Noch-Ehemann läuft: "Wir machen einen wirklich guten Job!" Derzeit unternehmen sie viel mit ihrem Sohn – allerdings unabhängig voneinander. "Ich nehme ihn auch zum Spielen mit ins Haus, wir gehen einen Tag schwimmen, ich lasse ihn auf seiner Konsole spielen. Wir unternehmen ganz verschiedene Dinge", erklärt die TV-Bekanntheit.

Und auch der "Vanderpump Rules"-Star hat ganz besondere Pläne für die Zeit mit seinem Sohnemann, wie Brittany weiter verrät: "Jax möchte mit ihm in die Sky Zone [Indoor Trampolinpark] und in den Park gehen." Für sie sei es die richtige Entscheidung, getrennt Zeit mit ihrem Nachwuchs zu verbringen. "Ich glaube, es ist wirklich besser, weil wir uns so nicht vor seinen Augen streiten. Und ich glaube, das ist im Moment für mich das Wichtigste. Denn das ist der Grund, warum ich ihn überhaupt erst aus dieser Situation herausholen musste", betont sie.

Bereits zuvor deutete Brittany an, dass sie sich für ihren Sohn von Jax getrennt hat. "Wir haben uns so sehr gestritten, dass ich einfach angefangen habe, einen Koffer zu packen. Ich dachte: 'Ich und Cruz verlassen dieses Haus.' Ich musste tun, was für mich und meinen Sohn richtig war", erklärte sie im Interview mit People. Ganz aufgeben wollte sie ihre Ehe trotzdem nicht: Laut ihrer Aussage habe sie Jax gebeten, eine Paartherapie zu machen – dieser habe das jedoch abgelehnt.

Getty Images Brittany Cartwright, TV-Star

Getty Images Jax Taylor, TV-Bekanntheit

