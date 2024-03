Jax Taylor durchlebt nach Brittany-Trennung "harte Zeit"!

Jax Taylor redet Klartext! Ende Februar gaben der "Vanderpump Rules"-Star und seine Frau Brittany Cartwright bekannt, dass sie eine Beziehungspause machen. Im Interview mit People spricht die TV-Bekanntheit nun über die vorläufige Trennung: "Es gibt eine Menge Leute, die das durchmachen, was ich gerade durchmache. Eine Ehe ist nicht einfach. Das ist eine Menge Arbeit und es gibt viele Höhen und Tiefen." Die ganze Situation nehme das Model sehr mit. "Es ist hart, es ist wirklich hart, aber wir gehen so gut damit um, wie wir können", erklärt Jax weiter.

Doch die Beziehungspause kam nicht ganz unerwartet: Wie er berichtet, macht das Paar "schon seit einiger Zeit einige Dinge durch", weshalb es sich gemeinschaftlich dazu entschlossen habe, dass es das Beste für die Familie wäre, wenn sie "eine kleine Verschnaufpause" einlegen würden. Ob es für sie noch eine gemeinsame Zukunft gebe, wisse Jax nicht, wie er ehrlich gesteht: "Ich bin mir nicht sicher, was die Zukunft bringt, aber im Moment ist das das beste Szenario."

Im Juni vergangenen Jahres sah die Welt aber offenbar noch ganz anders aus: Damals hatte Brittany gegenüber Us Weekly ausgeplaudert, dass sich die beiden noch Geschwisterchen für ihren gemeinsamen Sohn wünschen: "Ich bin definitiv schon im Babyfieber. Ich möchte diesen Sommer damit verbringen, Spaß zu haben und dann bin ich bereit, an Baby Nummer zwei zu arbeiten." Zuletzt schien die Familienplanung jedoch eher zum Streitthema zu werden: In einem Teaser zu ihrer TV-Show "The Valley" war zu sehen, wie die beiden über weiteren Nachwuchs diskutieren: "Ein weiteres menschliches Wesen in die Welt zu setzen, bereitet mir Sorgen", erklärte Jax ehrlich.

Getty Images Jax Taylor, TV-Star

Getty Images Brittany Cartwright, TV-Star

