Was sagt Lisa Vanderpump zur Trennung von Jax und Brittany?

Seit der Bekanntgabe ihrer Trennung Anfang des Jahres fragen sich viele Fans, was zwischen Jax Taylor (44) und Brittany Cartwright (35) passiert sein könnte. Nun äußert sich die Person, die beide wahrscheinlich am besten kennt: Lisa Vanderpump (63)! Im Interview mit E! News offenbart sie, was ihrer Meinung nach der Trennungsgrund des Pärchens sein könnte: "Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich etwas mit Jax' schlechtem Verhalten zu tun hatte. Ich bin mir nicht sicher, aber der Indikator für zukünftiges Verhalten ist normalerweise vergangenes Verhalten." In Hollywood gebe es generell viele Trennungen, da die Menschen so viele Optionen und Ausreden haben. Außerdem seien alle mit ihren Egos beschäftigt, fügt Lisa hinzu.

Brittany und Jax waren beide Angestellte in Lisas Restaurants "SUR" und "Villa Blanca" und somit bis 2020 Teil des Casts ihrer Hitserie "Vanderpump Rules". Vor allem der Letztere verbrachte viel Zeit mit der ehemaligen "Real Housewives of Beverly Hills"-Darstellerin – das machte sie zur Zeugin der vielen Gerüchte über das Fremdgehen des 44-Jährigen. Anfangs seien daher viele skeptisch gewesen, was die Chancen zwischen Brittany und Jax betreffe, wie Lisa weiter erzählt. Sie selbst habe ähnliche Erfahrungen gemacht, als sie ihren Mann Ken Todd heiratete: "Als ich vor 42 Jahren vor den Traualtar trat, schüttelten alle den Kopf und sagten, das würde niemals halten."

Fast ein ganzes Jahrzehnt verbrachten Jax und Brittany miteinander, denn die beiden lernten sich 2015 kennen und lieben. Ihre Beziehung konnten die Zuschauer bei "Vanderpump Rules" mitverfolgen – genauso wie den Skandal 2017, bei dem Jax mit einer "SUR"-Kellnerin fremdging und es Brittany vor laufender Kamera gestand. Die Realitystars konnten sich aber wieder zusammenraufen und heirateten zwei Jahre später. 2021 machte dann ihr gemeinsamer Sohn Cruz ihr Glück perfekt. Doch im Februar verkündete Brittany plötzlich die Trennung des Paares in einer Folge ihres Podcasts "When Reality Hits". Ein Liebescomeback scheint aber nicht ausgeschlossen: "Wenn er einige Dinge in seinem Leben ändert, dann können wir vielleicht wieder zusammenkommen", erklärte die 35-Jährige gegenüber TMZ.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa Vanderpump, Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Jax und Brittany können ein weiteres Mal wieder zusammenfinden? Ja, ich denke, die beiden haben noch eine Chance. Meiner Meinung nach ist es das tatsächliche Ende ihrer Beziehung. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de