Jax Taylor und Brittany zeigen sich nach Trennung gemeinsam

Die beiden ziehen weiterhin an einem Strang! Vor wenigen Wochen gaben Jax Taylor und Brittany Cartwright ihre Trennung bekannt. Zuvor waren die beiden über fünf Jahre lang miteinander verheiratet. Trotz des Ehe-Aus zeigen sich die TV-Stars nun gemeinsam in der Öffentlichkeit. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist das Ex-Paar in Los Angeles unterwegs. Paparazzi erwischten die Noch-Eheleute dabei, wie sie einige Sachen in ein Auto laden. Jax trägt einen stylischen Kapuzenpullover und eine blaue Jeans, während Brittany sich in einem weißen Sweatshirt und einer zerrissenen Hose zeigt.

Dass die beiden trotz der Trennung noch Kontakt haben, ist nicht verwunderlich. Im Laufe ihrer Ehe bekamen die beiden einen kleinen Sohn namens Cruz. Wie die beiden nun das Sorgerecht für den Zweijährigen handhaben wollen, ist bisher noch nicht bekannt. In ihrer Rolle als Eltern gehen Jax und Brittany komplett auf. Im Netz teilen die Reality-TV-Stars regelmäßig Bilder von ihrem Spross. Dafür führen die beiden sogar einen eigenen Instagram-Account für Cruz. Der Account erfreut sich großer Beliebtheit – über 192.000 Menschen folgen dem Profil.

In der aktuellen Staffel der Reality-Show "The Valley" enthüllen Jax und Brittany einige pikante Details, die zu ihrer Trennung geführt haben. Unter anderem beklagt sich die 35-Jährige darüber, dass sie und Jax lange keinen Sex mehr hatten. Auch die weitere Familienplanung führte bei den beiden in der Vergangenheit immer wieder zu Streitigkeiten. "Es ist manchmal so schwer, verheiratet zu sein", erklärt Jax in einer Folge.

Instagram / brittany Jax Taylor, Brittany Cartwright und ihr gemeinsamer Sohn Cruz

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, 2021

