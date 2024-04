Jax Taylor und Brittany feiern Geburtstag vom Sohn zusammen

Nach einigem Hin und Her scheint seit Anfang März festzustehen: Die Beziehung von Jax Taylor (44) und Brittany Cartwright (35) ist gescheitert. Auch jetzt schwankt das Verhältnis der "Vanderpump Rules"-Stars immens. Doch für ihren Sohn raufen sie sich offenbar wieder zusammen. In ihren Instagram-Storys versorgen die beiden TV-Stars ihre Fans mit Eindrücken von der Geburtstagsparty, die ihr Söhnchen Cruz zu seinem dritten Ehrentag bekommt. Veranstaltet wird eine riesige Dinosaurier-Party – aber besonders glücklich dürfte das Geburtstagskind über die Anwesenheit beider Eltern sein. "Alles Gute zum Geburtstag an meinen besonderen kleinen Mann. Mama und Papa lieben dich so sehr und wir sind so stolz auf dich", versichert Jax seinem Sohn in einem Post.

Trotz ihrer Trennung halten Jax und Brittany also für ihren Sohn zusammen. Beim Co-Parenting gibt das Ex-Paar alles. Im Interview mit People verriet die 35-Jährige erst vor wenigen Tagen, dass sie und ihr Verflossener tatsächlich gut miteinander auskommen. "Wir machen einen guten Job", freute sie sich. Beide unternehmen regelmäßig Aktivitäten mit dem kleinen Cruz – wenn auch nicht unbedingt gemeinsam. Das sei für die US-Amerikanerin aber auch besser: "Ich glaube, es ist wirklich besser, weil wir uns nicht vor seinen Augen streiten. Für mich ist das momentan das Wichtigste. Denn das ist der Grund, warum ich ihn überhaupt erst aus dieser Situation herausführen musste."

Nachdem Brittany und Jax ihre Trennung offiziell gemacht hatten, waren die beiden mehrmals aneinandergeraten. Warum die Beziehung gescheitert war, war bis vor wenigen Wochen noch nicht bekannt. Anfang April hatte Brittany dann in dem Magazin reinen Tisch gemacht: Die Auseinandersetzungen der beiden seien einfach zu sehr eskaliert. "Es war, als wäre ein Schleier gelüftet worden. Mir ist aufgefallen, dass in unserer Beziehung alles schiefgelaufen ist und das hat mich wachgerüttelt. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen", hatte sie sich erinnert.

Instagram / mrjaxtaylor Jax Taylor und Brittany Cartwrights Sohn auf seiner Geburtstagsparty

Instagram / brittany Brittany Cartwright und Jax Taylor mit ihrem Sohn Cruz

Wie findet ihr es, dass Brittany und Jax den Geburtstag ihres Sohnes gemeinsam feiern? Super, genauso sollte es sein! Ich finde nicht, dass sie das müssen, wenn sie sich nicht verstehen. Ergebnis anzeigen



