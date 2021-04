Es ist so weit! Brittany Cartwright ließ ihre Fans offenherzig an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Gemeinsam mit ihrem Mann Jax Taylor war der "Vanderpump Rules"-Star kurz nach der Hochzeit Ende 2019 in die Familienplanung eingestiegen. Auch die Schattenseiten ihres Lebens als werdende Mutter teilte die Reality-TV-Darstellerin dabei mit ihren Followern. Doch jetzt endeten die Strapazen im Elternglück: Brittany hat am 12. April ihr erstes Kind zur Welt gebracht.

Die freudigen News postete Ehemann Jax auf Instagram. Ihr Sohn werde auf den Namen Cruz Michael Cauchi hören und sei am frühen Nachmittag geboren worden, teilte der Reality-TV-Star mit. Dabei würdigte er vor allem seine Brittany: "Es war keine leichte Schwangerschaft für sie, aber sie hat das bis zum Schluss ganz großartig gemacht!" Zahlreiche Fans gratulierten überschwänglich unter dem Beitrag.

Ob es den Kleinen auch in die Welt des Showbusiness verschlagen wird, ist zwar noch unklar – einen Instagram-Account hat Cruz aber bereits! Über 80.000 Menschen folgen dem Promi-Nachwuchs bereits und können sich über bisher elf Beiträge freuen. Betreut wird das Konto allerdings von Mama und Papa, wie die Beschreibung augenzwinkernd verrät.

Anzeige

Instagram / brittany "Vanderpump Rules"-Stars Jax Taylor und Brittany Cartwright

Anzeige

Getty Images Jax Taylor and Brittany Cartwright

Anzeige

Instagram / mrjaxtaylor Jax Taylor und Brittany Cartwright in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de