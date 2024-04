Darum hat sich Brittany Cartwright von Jax Taylor getrennt!

Brittany Cartwright (35) redet Klartext! Ende Februar gaben sie und ihr Mann Jax Taylor (44) bekannt, dass sie derzeit eine Beziehungspause machen. Die genauen Gründe für die vorläufige Trennung nannten sie jedoch nicht. Nun verrät die TV-Bekanntheit im Interview mit People, dass sie beschlossen hat auszuziehen, nachdem sie eines Morgens "eine Belastungsgrenze erreicht hatte": "Es war fast so, als wäre ein Schleier gelüftet worden. Mir ist aufgefallen, dass in unserer Beziehung alles falsch gelaufen ist und das hat mich wachgerüttelt. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen."

Der Auslöser für die drastische Entscheidung sei ein Streit gewesen, wie sie weiter ausführt: "Wir haben uns so sehr gestritten, dass ich einfach angefangen habe, einen Koffer zu packen. Ich dachte: 'Ich und Cruz verlassen dieses Haus.' Ich musste tun, was für mich und meinen Sohn richtig war." Daraufhin sei Brittany ausgezogen. Dennoch habe sie vorgeschlagen, eine Paartherapie zu machen – ihr Ex sei damit jedoch nicht einverstanden gewesen. "Jax ist extrem stur. Ich weiß nicht, ob wir jemals so weit kommen werden. Er hat Dinge, an denen er arbeiten muss. Ich sage nicht, dass ich perfekt bin. Aber bei ihm gibt es eine Menge Dinge", stellt sie klar.

Wie Jax bereits in einem früheren Interview mit People gestand, kam die Beziehungspause für den "Vanderpump Rules"-Star nicht ganz unerwartet: Ihm zufolge habe das Paar bereits seit Längerem einige Probleme und mache "schon seit einiger Zeit einige Dinge durch". Wie er erklärt, habe sich das Paar jedoch gemeinschaftlich dazu entschlossen, dass es das Beste für die kleine Familie sei, wenn sie eine "kleine Verschnaufpause" einlegen würden.

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, 2021

Instagram / brittany Jax Taylor und Brittany Cartwright mit ihrem Sohn Cruz, 2023

