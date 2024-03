Ist das etwa der Trennungsgrund von Jax Taylor und Brittany?

Jax Taylor (44) und Brittany Cartwright (35) machen seit Ende Februar eine Beziehungspause. Aber was sind eigentlich die Gründe für den Entschluss der "Vanderpump Rules"-Stars? "Wir haben uns sehr gestritten und ich habe beschlossen, meine Sachen zu packen", enthüllt die Beauty in einem Interview gegenüber E! News und erklärt: "Ich wohne seit dem 24. Januar in einem Airbnb." Ihre Entscheidung, eine Beziehungspause zu machen, bereut Brittany nicht. Sie führt weiter aus: "Ich tue es für meinen mentalen Freiraum und ich fühle mich sehr stark mit meiner Entscheidung, für eine Weile herauszukommen."

Wie bereits in den vergangenen Wochen bekannt wurde, führten eine Reihe von Faktoren zu der Trennung der beiden. In verschiedenen Medienberichten hieß es beispielsweise, dass Jax seine Ex betrogen habe. Ferner ließ die 35-Jährige in einer Folge von "The Valley" anklingen, dass der Grund für ihre Trennung fehlende Intimität sei: "Ich habe nicht das Gefühl, dass er sich zu mir hingezogen fühlt, wir haben nie Sex." Dass die Trennung durch Untreue ausgelöst wurde, dementierte die TV-Bekanntheit hingegen.

Auch eine dem Paar nahestehende Person äußerte sich bereits zu möglichen Gründen, warum es so richtig nicht zwischen dem vorläufig getrennten Paar klappt: Lisa Vanderpump (63). Gegenüber dem Magazin vermutete sie: "Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich etwas mit Jax' schlechtem Verhalten zu tun hatte. Ich bin mir nicht sicher, aber der Indikator für zukünftiges Verhalten ist normalerweise vergangenes Verhalten." Worauf die 63-Jährige genau anspielte, führte die Unternehmerin hingegen nicht näher aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / brittany Jax Taylor und Brittany Cartwright mit ihrem Sohn Cruz, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa Vanderpump, "The Real Housewives of Beverly Hills"-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Jax und Brittany ihre Differenzen klären und wieder ein Paar werden? Ja! Ich denke, dass sie wieder zueinanderfinden. Nee, ich denke nicht, dass sie wieder zusammen kommen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de