Öffentliche Feier: Frank Farian wird in Berlin verabschiedet

Frank Farian wird die letzte Ehre erwiesen. Im Januar wurde die traurige Nachricht bekannt, dass der Musikproduzent verstorben ist. Der Gründer von weltweit erfolgreichen Bands wie Milli Vanilli, Boney M. und Co. war in seinem Haus in Miami friedlich eingeschlafen – er wurde 82 Jahre alt. Gerade findet die große Trauerfeier für den Verstorbenen statt: In Berlin verabschieden sich Verwandte, Weggefährten und Fans von Frank.

Die Abschiedsfeier für den Musikvisionär findet in einer Eventlocation in Kreuzberg statt. Hier wird Trauernden die Gelegenheit gegeben, Frank zu gedenken. Wie RTL berichtet, begrüßt seine Tochter Nicole Reuther die Gäste – dabei rollt schon die ein oder andere Träne. Natürlich steht bei Franks Abschied besonders die Musik im Vordergrund: Ein Gospelchor singt ihm zu Ehren auf der Veranstaltung, eine DJane legt seine Lieder auf.

Auch prominente Gäste sind gekommen, um Franks Leben zu feiern, darunter Natascha Ochsenknecht (59) und Thomas Anders (61). "Frank war ein wahnsinnig großzügiger Mensch. Er hat so gerne gegeben. Ich kenne ihn über 30 Jahre", erinnert sich der Sänger. Die Veranstaltung soll keine Trauerfeier, sondern eine Party sein: "Das hätte er sich so gewünscht. Bloß kein Trübsal blasen."

Anzeige

Getty Images Frank Farian im Jahr 2008

Anzeige

TF2/HS1/WENN/Newscom/The Mega Agency Frank Farian im April 2006

Anzeige

Getty Images Thomas Anders im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de