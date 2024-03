Post mortem: Tochter will Frank Farians Musical rausbringen!

Er bleibt für immer unvergessen. Ende Januar hatten traurige Nachrichten die Musikwelt überschattet: Frank Farian (✝82) ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Der legendäre Begründer von Milli Vanilli ist friedlich in seinem Apartment in Miami eingeschlafen – am Montag fand die große Trauerfeier für den verstorbenen Musikproduzenten in Berlin statt. Und dort sorgte seine Familie für eine große Überraschung!

Das gibt nun RTL bekannt. Demnach verriet seine Tochter Nicole Reuther auf der Abschiedsfeier, dass Frank vor seinem Tod noch ein Musical geschrieben hat – und genau dieses möchte sie demnächst auf die Bühne bringen. "Er war ein Mensch, den man nicht mehr vergessen konnte und wollte, wenn man ihn erst mal kennengelernt hatte", erinnerte sich Nicole zurück und fügt hinzu: "Es war sogar wichtig für ihn, ein Mann mit Ecken und Kanten zu sein."

Bei dem Abschied des 82-Jährigen stand besonders die Musik im Vordergrund: Wie das Newsportal berichtet, performte unter anderem ein Gospelchor ihm zu Ehren auf der öffentlichen Feier in Kreuzberg – eine DJane legte zudem seine bekanntesten Lieder auf.

Robert Pilatus, Frank Farian und Fabrice Morvan

Frank Farian im April 2006

