Mit 82: Milli-Vanilli-Produzent Frank Farian ist gestorben

Traurige Nachrichten für Fans von Milli Vanilli! In den Siebziger- und Achtzigerjahren machte sich Frank Farian einen Namen als Musikproduzent. Mit Bands wie Boney M. oder La Bouche gingen Welthits wie "Daddy Cool", "Rivers of Babylon" oder "Be My Lover" in die Musikgeschichte ein. Um sein Lebenswerk zu ehren, verkörperte Matthias Schweighöfer (42) den Produzenten im Film "Girl You Know It’s True". Nun muss seine Familie allerdings einen schweren Verlust verkraften: Frank ist gestorben.

Das bestätigte seine Familie am heutigen Dienstag in einer Mitteilung, die t-online vorliegt. Im Alter von 82 Jahren sei Frank friedlich in seinem Apartment in Miami eingeschlafen. Die Magic City war seine Wahlheimat. Weitere Informationen zum plötzlichen Tod des Musikgiganten liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Im Jahr 2022 hatte sich Frank einer lebensnotwendigen Operation unterziehen müssen: "Mir wurde eine Schweine-Herzklappe eingesetzt, weil meine eigene sich mit dem Alter verengt hatte", erklärte der Hit-Produzent gegenüber Bild. "Ohne die neue Herzklappe wäre ich womöglich gestorben. Sie hat mir das Leben gerettet", berichtete er weiter.

Getty Images Frank Farian, Musikproduzent

TM5/WENN/Newscom/The Mega Agency Frank Farian, Musikproduzent

Getty Images Elan Ben Ali, Matthias Schweighöfer, Tijan Njie und Fabrice Morvan

