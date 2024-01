Tod mit 82 Jahren: So turbulent war Frank Farians Leben!

Er bleibt für immer unvergessen. Vor wenigen Stunden hatten traurige Nachrichten die Musikwelt überschattet: Frank Farian ist gestorben. Der Begründer von Milli Vanilli soll Berichten zufolge friedlich in seinem Apartment in Miami eingeschlafen sein. Genauere Details zum Tod des Musikproduzenten sind bislang aber noch nicht bekannt. Als Erinnerung an Frank gibt Promiflash euch nun einen kleinen Abriss seines turbulenten Lebens!

Seit Mitte der 1970er-Jahre produzierte Frank Popmusik – mit Erfolg. Der 82-Jährige gründete unter anderem die Gruppe Boney M. und das R&B-Duo Milli Vanilli – bestehend aus Fabrice Morvan (57) und Robert Pilatus (✝32). 1990 endete ihr Ruhm allerdings in einem der größten Musikskandale der Geschichte: Es kam heraus, dass die Songs nie selbst gesungen wurden. Daraufhin wurde den beiden vermeintlichen Sängern der Grammy aberkannt.

Ein ähnliches Auf und Ab war auch Franks Liebesleben: Nach der Trennung von seiner ersten Ehefrau Brigitte ging er viele Jahre lang mit Ingrid Segieth durchs Leben. Anschließend war er 15 Jahre lang mit dem Model Chinya Onyewenjo liiert. Nachdem auch diese Beziehung in die Brüche gegangen war, lieferte sich das Ex-Paar einen erstklassigen Rosenkrieg. Denn nach dem Liebes-Aus kam der Komponist mit Chinyas bester Freundin Angie zusammen.

