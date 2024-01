"Zeit geschenkt": Tijan Njie trauert um Frank Farian (†82)

Der Schmerz über den Verlust sitzt tief. Am Dienstag waren traurige Nachrichten bekannt geworden: Frank Farian ist verstorben. Tijan Njie (32) verbindet eine besondere Geschichte mit ihm – der Schauspieler verkörpert in dem Streifen "Girl You Know It's True" die Rolle von Robert Pilatus (✝32), den der Milli-Vanilli-Produzent gemeinsam mit Fabrice Morvan (57) groß herausgebracht hatte. Deswegen widmet Tijan jetzt Frank rührende Worte im Netz.

Auf Instagram nimmt der 32-Jährige Abschied von dem Komponisten. Laut ihm habe Frank die Welt mit seiner Musik zusammengeführt und die Menschen glücklich gemacht. "Du hast Milliarden von Menschen eine Zeit geschenkt, an die sie sich für immer erinnern werden", trauert Tijan und fügt hinzu: "Mein Beileid an die Familie von Frank Farian. Ruhe in Musik."

In "Girl You Know It's True" wird Frank von keinem Geringeren als Matthias Schweighöfer (42) gespielt. Kurz vor seinem Tod erklärte er in einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung, wie ihm die Verkörperung in dem Kinofilm gefalle. "Niemand kann so aussehen wie Frank Farian! Aber er verkörpert mich exzellent", schwärmte der Musiker.

