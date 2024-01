Herz-OP: Frank Farian (†) hatte gesundheitliche Probleme

Die Musikbranche trauert! Vor wenigen Stunden wurden traurige Nachrichten bekannt. Der Musikproduzent Frank Farian ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Hinter dem Wahl-Amerikaner liegt eine beachtliche Karriere. Unter anderem ist er für Hits wie "Daddy Cool" oder die Gründung der Band Milli Vanilli verantwortlich. Gesundheitlich ging es bei dem Komponisten zuletzt jedoch eher turbulent zu. Frank war schon seit Längerem schwer angeschlagen!

Wie Bild berichtet, musste bei dem Produzenten 2022 eine Schweine-Herzklappe eingesetzt werden – eine lebensrettende Operation, wie Frank später selbst in einem Bild-Interview erzählte. Seit der Operation soll der Musiker gesundheitlich jedoch immer weiter abgebaut haben. Kurz vor seinem Tod war er wohl auf einen Rollstuhl sowie ein Atemgerät angewiesen. Zudem habe Frank einiges an Gewicht verloren.

Wie seine Familie in einem offiziellen Statement bekannt gab, ist Frank in seinem Apartment in seiner Wahlheimat Miami für immer eingeschlafen. Weitere Details zu Franks Tod wollten die Angehörigen bisher noch nicht bekannt geben.

Anzeige

MEGA Frank Farian, Musikproduzent

Anzeige

TM5/WENN/Newscom/The Mega Agency Frank Farian, Musikproduzent

Anzeige

Getty Images Frank Farian im Jahr 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de