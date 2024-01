200 Millionen Euro: Wer erbt Frank Farians (†) Vermögen?

Am Dienstag erschütterten traurige Nachrichten die Musikwelt. Frank Farian war im Alter von 82 Jahren in seinem Apartment in Miami verstorben. Als Musikproduzent und Begründer von Milli Vanilli sowie Boney M. hatte er über viele Jahre hinweg eine steile Karriere hingelegt. Der Erfolg macht sich auch auf dem Bankkonto des Wahl-Amerikaners bemerkbar. Doch wer erbt nun eigentlich Franks umfangreiches Vermögen?

Wie t-online berichtet, soll der Musiker ein Vermögen von rund 200 Millionen Euro hinterlassen haben. In seinem Testament habe Frank genau festgehalten, wie sein Geld aufgeteilt werden soll. Ein Teil soll an diverse soziale Projekte gehen. Die verbleibenden Millionen sollen unter seinen vier Kindern Peter, Nicole, Yanina und Zoe aufgeteilt werden. Seine letzte Partnerin Angie sowie seine langjährige Vertraute Ingrid Segieth seien in dem Testament hingegen nicht berücksichtigt worden.

Der Schmerz über Franks Tod sitzt bei seinen Weggefährten tief. "Mein Mitgefühl gilt seiner Familie. Seine Musik wird weiterleben. Sie hat viel Glück und Freude in diese Welt gebracht", trauerte Milli Vanilli-Star Fabrice Morvan (57) in einer Pressemitteilung von spot on news.

Frank Farian, Musikproduzent

Frank Farian, Musikproduzent

Fabrice Morvan im Dezember 2023

