Comedian und Sänger? Bülent Ceylan bringt erstes Album raus

Der Heavy-Metal-Fan Bülent Ceylan (48) möchte nicht in eine Schublade gesteckt werden. Vor wenigen Tagen veröffentlichte der deutsche Komiker sein erstes Musikalbum. Zu Gast bei Punkt 8 erklärt Bülent, dass er eben beides sein möchte: Comedian und Musiker. "Ich singe eigentlich schon immer, aber jetzt so richtig offiziell", erläutert der 48-Jährige im Interview. "Jeder weiß, dass ich Heavy Metal und Rock einfach in mir trage", betont der Mannheimer. Trotz seiner neuen Karriere als Musiker bleibt er der Comedy-Welt dennoch erhalten. Momentan ist er sogar mit seinem Programm "Yallah Hopp!" auf großer Deutschlandtour.

In seinem Rockalbum zeigt sich der Künstler von einer ganz privaten Seite. Mit den Texten verarbeite er all die Dinge, die ihn persönlich beschäftigen, berichtet der Autor. Neben politischen Nachrichten gegen Hass und für ein friedliches Miteinander, finden sich auf seinem Album auch Songs für seine Familienangehörigen. Die Ballade "Wohin Du Gehst" widmet er beispielsweise seiner ältesten Tochter. "Meine Tochter aus erster Ehe wohnt weit entfernt von mir", erklärt der Comedian. "Obwohl wir oft in Kontakt stehen, vermisse ich sie einfach. Deshalb habe ich ihr dieses Lied gewidmet", schildert Bülent. Auch für seine Frau Radine habe er einen Song geschrieben. Der Titel "Engel Landen Weich" sei für sie entstanden.

Trotz seiner schwarzen, langen Haare entspricht Bülent nicht ganz dem vermeintlichen Rocker-Klischee. Er selbst bezeichnet sich scherzhaft als Kamillenteerocker. "Ich trinke nicht viel und habe auch noch nie geraucht", begründet er seinen Spitznamen im Interview. Generell möchte er mit den Vorurteilen gegenüber der Heavy-Metal-Szene aufräumen. "Wir hören heimlich Ed Sheeran", gesteht er augenzwinkernd.

