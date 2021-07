Was für ein knappes Ding! Am heutigen Abend traten Comedian Bülent Ceylan (45) und Jenke von Wilmsdorff (55) bei Schlag den Star gegeneinander an. Schon vorab versprach der Abend ein hartes Duell. Der Mannheimer kündigte nämlich an, dass er krass für die Show trainiert hatte. Weil sich aber auch der Journalist nicht ohne Weiteres geschlagen geben wollte, wurde es ein langer Abend. Am Ende konnte es aber natürlich nur einen Sieger geben.

Alle 15 Spiele brauchten der Comedystar und sein Kontrahent, um den Kampf zu entscheiden. Obwohl der 55-jährige Jenke zu Beginn mehrfach in Führung ging, holte Bülent immer wieder auf und setzte sich zwischendurch tatsächlich mit großem Vorsprung an die Spitze. In Spiel 14, bei dem sich alles ums Wiegen und Gewichteschätzen drehte, bahnte sich dann endlich die Entscheidung an: Matchball für Bülent. Doch konnte er gewinnen? Nein! Erst im finalen Spiel holte letztlich Jenke den Sieg.

Schon vor der Siegerehrung war längst klar – egal, wer den Geldkoffer am Ende in den Händen hält: Der Inhalt ist schon verplant. Jenke und Bülent erklärten zu Beginn des Abends, dass ihr Gewinn den Flutopfern im Westen Deutschlands zugutekommen soll. Aufgrund extremer Regelfälle ist es in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen zu verheerenden Überschwemmungen und Erdrutschen gekommen.

ProSieben/Frank Hempel Elton, "Schlag den Star"-Moderator

ProSieben/Willi Weber Bülent Ceylan im "The Masked Singer"-Rateteam

Getty Images Jenke von Wilmsdorff im August 2016

