Vor der Kamera wird man sie in naher Zukunft nicht sehen! Schon seit 2007 ist Bülent Ceylan (46) glücklich verheiratet. Mit seiner Frau Radine hat der Comedian sogar zwei Kinder – einen Sohn und eine Tochter. Zu sehen sind allerdings weder die Kids noch die Gattin des Komikers. Nun verriet Bülent auch den Grund: Seine Partnerin will nicht ins Rampenlicht!

Im Gespräch mit Bunte plauderte der 46-Jährige über die Frau an seiner Seite und erklärte ihre Absenz auf den roten Teppichen. "Ich habe eine bildhübsche Frau und bin sehr stolz auf sie. Aber sie möchte nicht in die Öffentlichkeit, und das finde ich auch gut an ihr", erzählte der ehemalige The Masked Singer-Kandidat. Ob diese Entscheidung für immer ist, scheint aber noch nicht festzustehen. "Vielleicht später mal, wenn die Kinder aus dem Haus sind", merkte Bülent an.

Im Interview sprach der gebürtige Mannheimer in den höchsten Tönen von Radine. Grund zur Eifersucht müsse die Australierin aufgrund Bülents Tourleben nicht haben. "Sie hat so viel Selbstbewusstsein und Charisma. Sie sagt immer: 'Wenn er es machen will, dann macht er es so und so.' Sie kontrolliert mich nicht und lässt mich meine Arbeit machen", schwärmte der TV-Star.

Instagram / buelent.ceylan/ Comedy-Star Bülent Ceylan

Getty Images Bülent Ceylan bei einer Vorstellung von "Verpiss Dich, Schneewittchen" in Mannheim, März 2018

Zengel, Dirk / ActionPress Bülent Ceylan in Frankfurt am Main

