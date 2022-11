Superselten: Bülent Ceylan schwärmt von seiner Frau Radine

Bülent Ceylan (46) gewährt kleine Einblicke! Der Komiker ist schon seit 2007 glücklich verheiratet. Mittlerweile teilt er mit seiner Frau Radine auch drei Kinder – aus einer früheren Ehe hat er noch eine weitere Tochter. Sein Privatleben hält der TV-Star jedoch lieber unter Verschluss und äußert sich nur selten darüber. Doch nun schwärmte Bülent ein wenig über die Liebe zu seiner Frau!

"Ich bin zum zweiten Mal verheiratet, meine Frau heißt Radine. Sie ist wunderschön, herzlich, intelligent. Meine Traumfrau", plauderte der 46-Jährige im Interview mit Bild aus. Offenbar ist auch Bülents Mutter ein richtiger Fan von seiner zweiten Frau: "Meine Mama sagt, Radine sei ein Engel, der in unsere Familie kam."

Radine möchte allerdings anders als der ehemalige The Masked Singer-Teilnehmer nicht in die Öffentlichkeit. "Ich habe eine bildhübsche Frau und bin sehr stolz auf sie. Aber sie möchte nicht in die Öffentlichkeit, und das finde ich auch gut an ihr", erklärte Bülent bereits vor einigen Monaten.

Getty Images Bülent Ceylan bei der Jose Carreras Gala in Leipzig, Dezember 2021

Getty Images Bülent Ceylan bei einer Vorstellung von "Verpiss Dich, Schneewittchen" in Mannheim, März 2018

ProSieben/Willi Weber Bülent Ceylan im "The Masked Singer"-Rateteam

