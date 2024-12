Bülent Ceylan vs. Stefan Mross: Er gewinnt "Schlag den Star"

In der Gameshow Schlag den Star traten am heutigen Abend der Comedian Bülent Ceylan (48) und der Schlagersänger Stefan Mross (49) gegeneinander an. Für den Komiker war es bereits seine dritte Teilnahme. Ob ihm das einen Vorteil gegenüber seinem Kontrahenten verschafft hat? Zumindest hatte er schon von Beginn an die Nase weit vorn – Stefan konnte den Vorsprung letztendlich nicht mehr einholen. Im letzten Spiel mussten die beiden die Hauptstädte verschiedener Länder nennen – dabei sicherte sich der Spaßvogel den alles entscheidenden Punkt und ging als Sieger aus der Show hervor. Der Endstand lautete schließlich 11:5. Damit strich der gebürtige Mannheimer ein sattes Preisgeld von über 100.000 Euro ein.

Trotz seiner dritten Teilnahme war es für Bülent der erste Sieg in der Sendung. Im Interview mit Bild hatte er im Vorhinein über seine Taktik gesprochen. "Ich bleibe ruhig, ruhe mich aus und schlafe viel. Das gibt mir den Ausgleich für die Show. Ich war ja schon oft dabei, habe aber nie gewonnen. Das soll sich jetzt ändern, denn alle guten Dinge sind drei", zeigte er sich zuversichtlich. Vor seinem Gegner hatte er keine Angst, wie er außerdem verriet: "Wir sind ja ungefähr im gleichen Alter und beide Entertainer. Das wird eine coole Show. Ich bin mir sicher, dass Stefan Deutschland zeigen will, was er kann. Mein Motto bleibt aber: Alles kann, nix Mross."

Die Fans der Sendung müssen sich auch gar nicht so lange gedulden, bis die Spielshow erneut über die Bildschirme flimmern wird. Bereits am 11. Januar startet ProSieben mit einer weiteren Folge ins neue Jahr – und die hat es in sich: Statt der üblichen zwei Promis treten dann vier Stars gegeneinander an. Dabei handelt es sich um zwei Ehepaare: Popstars-Coach Detlef D! Soost (54) tritt mit seiner Frau Kate Hall (41) gegen Rapper Eko Fresh (41) und dessen Frau Sarah Bora an.

Getty Images Bülent Ceylan, Komiker

Instagram / stefan.mross Stefan Mross, Musiker

